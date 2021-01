Hlava Medúzy: Příběh strašlivé mýtické bytosti začal zcela nevinně

Kriminální seriál z produkce České televize nesoucí název Hlava Medúzy si ihned po svém uvedení získal pozornost diváků. Jméno mýtické bytosti v názvu si tvůrci rozhodně nevybrali náhodně. „Vybrali jsme si podobu Medúzy jako symbol našich kriminálních příběhů. Co jeden jedovatý had v její hlavě, to jeden příběh, jeden zločin, jedno zlo,” nechal se podle eXtra slyšet režisér detektivky Filip Renč. V hlavních rolích se pak objevují Jitka Čvančarová, Jiří Dvořák, Michal Isteník a Petra Bučková.

Podle staré řecké mytologie byla Medúza jednou z dcer boha Forkýna a jeho ženy Kéty. Forkýn byl strážcem mořských hlubin a nestvůr, které se v nich skrývaly. Kéta, jejíž jméno lze přeložit jako lstivá, byla od narození stará a ošklivá. Zosobňovala všechny mořské taje a hrůzy. Stejně tak byly ošklivé i všechny jejich děti, včetně Medúzy. Ta se však narodila krásná, hrůznou podobu získala až později.