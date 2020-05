Hollywoodská legenda Katharine Hepburn: Čtvrt století NEVĚRY

Přesto i na ni čekala životní láska. Stal se jí o sedm let starší Spencer Tracy. Setkali se počátkem 40. let. Spencer tehdy patřil mezi největší herecké hvězdy a Katharine ho chtěla do svého nového filmu Nejprve stvořil ženu, takže si na něj počkala před studiem. Rázná žena v tehdy provokativních kalhotách místo sukně Tracymu učarovala. Ve filmu se s ní skutečně objevil a později spolu natočili ještě osm dalších snímků. Na plátně to mezi nimi jiskřilo jako mezi žádnou jinou dvojicí. Brzy se stalo veřejným tajemstvím, že jsou partnery také v soukromí. Věc byla o to pikantnější, že Tracy byl od roku 1923 ženatý s Louise Treadwell a měl image spořádané hvězdy. Léta plynula a podivný milostný trojúhelník trval dál.