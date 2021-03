Zrušení příplatků za práci o víkendu: Lidovci navrhli pravidla pro home office

Zdroj: pixabay.com

Práce z domova, tak zvaný home office, již dávno není jen zaměstnaneckým benefitem. Koronavirová krize totiž ukázala, že jde v krajních případech o nutnost. V současné době je home office dobrovolný a vláda ho může firmám pouze doporučit. To by se ale mohlo brzy změnit. Lidovci totiž navrhli přísnější pravidla pro práci z domova, ze kterých by vyplývaly jasné povinnosti pro zaměstnance a zaměstnavatele.