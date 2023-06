Svůdník Hugo Haas: Dostal do postele stovky žen, Baarové to zakázala matka

Zdroj: profimedia

Prvorepublikový herec sice nebyl tím pravým hezounkem, ale měl takový šarm a charisma, že na něj stály ženy fronty. Není tedy divu, že mu podlehly všechny tehdejší krásky, se kterými točil. Nevyšlo to pouze Lídě Baarové, zaúřadovala totiž její maminka.

Hugo Haas patřil mezi největší hvězdy prvorepublikového filmu. Sice nepatřil mezi vyslovené krasavce, ale jeho osobní kouzlo, šarm a styl z něj i přesto udělaly sex symbol. Herec nebyl navíc z těch cudných, tudíž si jeho přízeň zasloužila celá řada hereček.

Haas se poprvé na plátně objevil už ve 20. letech minulého století, když byl ještě němý film. Prosadil se ale i s příchodem zvuku po roce 1930. Za jeho první slavný snímek se tak dá považovat komedie Muži v offsidu, která se stala nejnavštěvovanějším filmem roku 1931. Po tomto úspěchu se z Haase stala hvězda první velikosti.

Také exceloval na divadelních prknech, uměl totiž zahrát jak komické, tak tragické role na jedničku. Jeho nejvýraznější rolí byl doktor Galén v Čapkově Bílé nemoci. Tuto hru hrál léta v Národním divadle a nakonec ji sám zrežíroval do filmové podoby.

Herec miloval bujaré večírky a divoký noční život

O Haasovi bylo známo, že miloval večírky a noční život. Neodpíral si alkohol, cigarety, ale ani kokain, který byl pro tu dobu a hereckou smetánku běžným zbožím. Jeho postelí prošla celá řádka hvězd. Za zmínku stojí Andula Sedláčková, Jiřina Šejbalová, Ljuba Hermanová, Adina Mandlová či Jiřina Štěpničková.

Políčeno měl i na krásnou Lídu Baarovou, se kterou mu to ale nevyšlo.

„Když si mě poprvé všiml, připadalo mi to jako nesmírná pocta a zamilovala jsem se až po uši. Řekl, že mě vyzvedne a půjdeme do kina, ale nepřišel. Pak mi řekl, že moje matka mu to zakázala,“ prozradila ve svých pamětech Baarová.

Kvůli židovskému původu musel po nástupu nacistů opustit vlast

Pak ale přišel rok 1939 a Haas kvůli svému židovskému původu musel skončit s divadlem. Ze dne na den tak nevěděl, co s ním bude dál. Rozhodl se tedy s rodinou pro emigraci. Nemohl s sebou však tenkrát vzít malého synka Ivana, kterého tak viděl až po válce. Nebylo ale zbytí, v Československu by tenkrát nepřežil.

Usadil se tedy v USA a prorazil i tam. Zahrál si na Broadwayi i v Hollywoodu, především pak v rolích, kde byl k užitku jeho východní přízvuk. Na place se setkal s takovými velikány jako byli Gregory Peck či John Wayn. Později se věnoval také režii.

Nikdy však za oceánem šťastný nebyl. Trpěl depresemi kvůli bratrovi a otci, kteří zemřeli v koncentračním táboře. Nakonec se tedy přesunul do Rakouska, aby byl své rodné zemi blíž. Do Prahy se po návratu však podíval jen jednou. Zemřel na těžký astmatický záchvat. O rok později ho následoval i jeho jediný syn.