Je tohle konec mojí cesty? Filmový Gandalf popsal coming out v 50 letech

Zdroj: Profimedia

Britský herec, který se proslavil především rolí Gandalfa z filmové série Pán prstenů, je velkým aktivistou, co se LGBT týče a není se čemu divit, sám se hrdě hlásí ke své homosexuální orientaci. Přiznal se k ní ale až v padesáti letech.

Aktivní člen LGBT komunity Ian McKellen se ke své sexuální orientaci přiznal až v padesáti letech. Do té doby prý především hodně pracoval, aby na svůj nevyhnutelný coming out nemusel myslet. Díky své píli si vysloužil šlechtický titul a také se dostal ze spárů rakoviny prostaty.

Sir Ian Murray McKellen se i po osmdesátce objevuje na divadelních prknech, je totiž dlouholetým členem Royal Shakespeare Company a Royal National Theatre, nejednou se ale objevil na Broadwayi. Získal také Zlatý globus za vedlejší roli ve filmu Rasputin.

Dlouhá léta tajil homosexuální orientaci

V soukromém životě to však Ian neměl vůbec snadné, kromě toho, že dlouhá léta tajil, že je gay, prošel si také závažnými zdravotními problémy. Sedm let se potýkal s rakovinou prostaty, kterou se mu nakonec podařilo překonat a nyní už postupuje pouze preventivní kontroly.

„Je to pro člověka velké sousto, když slyšíte takové zprávy. Je to, jako když jdete na test HIV. Pak si říkáte, tohle to je tedy konec mojí cesty?" svěřil se před časem magazínu The Sun.

Poté, čím si prošel, se rozhodl už nic netajit a šel s pravdou o své sexuální orientaci ven, i když těsně před padesátkou. Dodnes ale tvrdí, že to bylo to nejlepší rozhodnutí jeho života. Od té doby hájí práva gayů jako lev. Také dává rady mladistvým, kteří se coming outu bojí, aby se nestyděli a projevili se.

Pomáhá s osvětou v rámci LGBT komunity

„Můj coming out byl pro mě velkou věcí. A proč jsem to neudělal už dřív? Protože jsem měl plno práce. A proč jsem měl moc práce? Protože jsem se snažil skrýt, že jsem gay. Protože jako herec pořád předstíráte, že jste někdo jiný,“ prozradil také.

Nyní žije s partnerem Seanem Mathiasem v Limehousu. Seznámili se při natáčení filmu Bent v roce 1997 a spojila je společná vášeň pro vegetariánství.

Zdroje: The Sun, The Independent