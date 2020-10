Ilona Csáková a její dramatické chvíle s Karlem Gottem: O co prosila Ivanu?

Ilona Csáková bezpochyby patří k ikonám české hudební scény. Během své kariéry se seznámila i s legendárním zpěvákem Karlem Gottem, se kterým se brzy stali dobrými přáteli. S Karlovou manželkou Ivanou si jsou dokonce blízké dodnes. Ilona měla velký sen, a to nazpívat s Mistrem duet. Nakonec se její přání vyplnilo, i když asi trochu jinak než si oba umělci představovali.

„Když měl po první chemoterapii, ozval se, že by chtěl splnit, co mi slíbil. Samozřejmě jsem byla strašně ráda, že nezapomněl a chce dostát svému slibu. Jenže když šel do studia, viděl jsem, že mu není dobře, a prosila jsem jeho Ivanku, abychom to raději zrušili,” nechala se Ilona slyšet pro Krajské listy, co předcházelo vzniku písně Pláč.