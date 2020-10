Nenechám si šťourat v hlavě špejlí! Ilona Csáková drsně odmítá některá nařízení

COVID-19 rozdělil společnost na několik táborů. Někteří věří, že je situace zbytečně přeceňována a odmítají dodržovat nařízení vlády, jiní naopak apelují na nošení roušek a snaží se sžít s novými opatřeními. Situaci již stačila okomentovat i řada známých českých osobností, které vyjádřily své postoje.

Pozadu nezůstala ani zpěvačka Ilona Csáková. „Facebook se mě vždy ptá, když vám chci něco sdělit, co se mi honí hlavou. Ta já to to tedy, Facebooku, povím. Nenechám si v rámci plošného testování šťourat v hlavě špejlí, protože ti, co to nařizují, jedou podle scénáře B. Gatese a WHO, a zadruhé do mě ani do mých dětí nebude nikdo rvát žádnou vakcínu, která je ba naopak kontraproduktivní,” napsala zpěvačka rázně na známou sociální síť.