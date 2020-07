Puhajková promluvila o vztahu s Jágrem. Co přeje jeho nové lásce?

Už je tomu osm let, co skončila láska Jaromíra Jágra a Inny Puhajkové. Od té doby se o milostném životě nejznámějšího hokejisty nic nevědělo. Až dosud, kdy byl spatřen s hnědovlasou kráskou, která jako by Inně z oka vypadla. Někteří si dokonce mysleli, že se Jágr k Puhajkové vrátil. Až tak jsou si podobné.