Po úspěšném duetu jedou dál! Vondráčkovou a Issu čeká další spolupráce

Prvotní signál ke spolupráci vyslal Sámer Issa. „Byl jsem zvědavý, zda by tahle kombinace mohla vzniknout a jak by to dopadlo,“ svěřil se Issa webu super.cz.

Lucie nejdříve váhala, zda je to dobrý nápad. „Věřil jsem tomu, že i když jsme k sobě jako interpreti neměli nikdy blízko, mohlo by z toho něco zajímavého vzniknout. Nakonec jsem Lucku ukecal na sushi, když jsem si s ní dva měsíce psal na Instagramu,“ vyprávěl Issa, jak to všechno začalo.