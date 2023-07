Nejvýraznější osobnost alternativní hudební scény: Iva Bittová dobila Ameriku

Zdroj: Profimedia

Česká zpěvačka, houslistka a herečka patří k hvězdám, které jsou ve světě slavnější než v rodné vlasti. Už v roce 2004 si podmanila Carnegie Hall, kde excelovala jako Elvíra v Mozartově opeře Don Giovanni.

Iva Bittová pochází z etnicky smíšené rodiny. Tatínek Koloman Bitto, byl známým romským hudebníkem a maminka Ludmila učitelkou v mateřské škole. Po otci tak Iva zdědila lásku k hudbě, jež ji provází celý život.

Vystudovala hudebně dramatický obor na brněnské konzervatoři a přitom spolupracovala s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Po studiu se stala členkou Divadla na provázku, kde excelovala jako Eržika ve hře Balada pro banditu.

Umělkyně se věnuje lidovým písním i operním áriím

Od roku 1984 také vystupuje jako zpěvačka a houslistka se svými lidovými texty. Velkých úspěchů na poli evropské progresivní scény dosáhla po boku skladatele a bubeníka Pavla Fajtla. Věnuje se od lidových písní přes experimentální rock a jazz, až po houslové variace vážné hudby.

Díky tomu, že jí není cizí operní svět, v roce 2004 excelovala v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry z Mozartovy opery Don Giovanni. Následně navázala na spolupráci s formací Bang On A Can All Stars. Vyšlo jim společné album Elida.

V roce 2007 si také zahrála hlavní roli ve filmu Tajnosti od režisérky Alice Nellis. Díky tomuto filmu získala Iva nejen popularitu, ale byla i pochválena filmovými kritiky. Film získal Českého lva za scénář.

Zpěvačka získala před několika lety americké občanství

Aby toho nebylo málo, rozhodla se Bittová studovat a v roce 2012 nastoupila na Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala magisterský titul. V roce 2020 získala americké občanství a žije střídavě v USA a u nás. Od nás létá vystupovat po Evropě a z Ameriky do zbytku světa.

"Jsem šťastná, že se to takhle vyvrbilo. Ještě před rokem nebylo jasné, jestli v Hudson Valley skutečně zůstanu. Teď jsem dostala zelenou kartu, tedy pracovní povolení,vzala si půjčku a pořídila si domeček. A syn Tonda získal plné stipendium na jedné z nejlepších hudebních škol v Americe, na Bard College," svěřila se před lety pro magazín Lidových novin.