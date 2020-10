Tvrdá dřina se Ivě Pazderková vyplatila: Nečekané umístění v bikini fitness!

"Tak tu je máte, moji milí. Před a po. 39 vs. 40 . Iva vs. Iva-Xena. Věčná únava, smutná hlava a bombarďáky přes pupík vs. energie a radost v bikinách i po super kompenzačním týdnu. Děsně vzdálený a zdánlivě nedosažitelný sen vs. 10. místo v kategorii nad 170 cm ze 17 závodnic (doteď mám pocit, že to je nějaký omyl, vůbec mě nenapadlo, že nebudu poslední), což ovšem zdaleka není tak důležité, jako tahle cesta. Jde to. Ověřeno mnou. Jde si plnit sny. Občas to hodně bolí, ale to i když člověk nic nedělá," napsala Pazderková u fotografie na Instagramu, kde se pochlubila novým tělem!

Herečka se cítí lépe než kdy dřív a hodlá ve své zálibě pokračovat. Některým sledujícím ovšem přijde její proměna příliš extrémní a radí jí, aby opět nabrala nějaké to kilo.

Pazderková ovšem na zlé jazyky nedá a chce se nadále posouvat. Třeba příští rok soutěž bikini fitness vyhraje, kdo ví! Necháme se překvapit a fandíme, jen tak dál!