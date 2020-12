S Hynkem to Pazderkové klape, a tak touží po miminku, čeká ji třetí svatba?

Iva Pazderková nemá příliš štěstí na muže. Nejprve byla vdaná za o mnoho let staršího herce Luboše Veselého a po krachu jejich manželství se vrhla do dalšího s Lukášem Pavláskem. To také nevyšlo. Momentálně je s přítelem Hynkem a netají se tím, že touží po miminku.