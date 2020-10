Covid z něj udělal trosku: Režisér Ivan Fíla popsal boj s koronavirem

Ve svém příspěvku režisér Ivan Fíla odkazoval na své výbornou fyzickou kondici. „Ještě tři dny předtím jsem uběhl na jeden zátah dvanáct kilometrů, skákal přitom přes švihadlo, jak to pravidelně dělám. V létě jsem vystoupal na sedm nejvyšších vrcholků Jeseníků, ušel přes pět set kilometrů, udělal na dva a půl tisíce fotek pro novou knihu. Cítil jsem, že snad nikdy jsem na tom nebyl kondičně lépe, dokonce jsem zvažoval trénink na maraton,” popisoval, jak se v předcházejících měsících cítil.

„Nepíšu to, aby mě někdo litoval, chci jen, aby to věděli ti, kdo covid zlehčují jako chřipečku nebo ho díky dezinformačním webům považují za spiknutí Billa Gatese či za jiné nesmyslné konspirační teorie, nebo věří několika našim známým osobnostem, které se staly součástí opozičních hrátek a egoisticky sledují jen své vlastní cíle, či na Karlově mostě slavili konec pandemie, což britský deník The Guardian označil za bolestně naivní a já to schytal, když jsem to už tehdy kritizoval,” vzkázal režisér.