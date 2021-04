Zemřel vědec Ivan Havel, bratr někdejšího prezidenta Václava Havla

Českou republikou v neděli 25. dubna zasáhla smutná zpráva. Ve věku 82 let totiž zemřel uznávaný vědec a mladší bratr bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla Ivan Havel. O jeho smrti na sociální síti informoval ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.

Společně se svým bratrem Václavem patřili během revolučních dnů 1989 k zakladatelům Občanského fóra. Později se zabýval informatikou, umělou inteligencí, kognitivními vědami a s nimi spojenými filozofickými otázkami. Pro Českou republiku ale znamenal mnohem víc. O to větší ránu zpráva o jeho smrti způsobila. Ivan Havel zemřel v neděli 25. dubna, informace o jeho skonu se objevila na sociálních sítích.

Hold mu vzdali i mnozí politici

„Umřel Ivan Havel, člověk bytostně nezlý, vždy svůj a nápomocný druhým. Díky žes byl, Ivane,” uvedl na sociální síti ředitel knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který po revoluci působil i jako mluvčí prezidenta Václava Havla. „Ivan, organizátor bytových seminářů, pak spoluzakladatel Občanského fóra, byl oporou svému bratru trestanci Václavovi a byl mu nablízku i v době prezidentství. Ve Výboru dobré vůle i v Libri prohibiti nebo při akcích Forum 2000 byl stálicí,” uvedl na Twitteru senátor Pavel Fischer.

Na uznávaného vědce zavzpomínal i astronom a astrofyzik Jan Palouš. „My jsme se s panem Ivanem Havlem znali velmi dlouho. Ještě z dob předrevolučních, kdy pořádal bytové semináře a na různá témata, včetně témat astronomických. Takže já jsem měl možnost tam několik vystupovat. A také jsem díky Ivanovi dostával zprostředkované dotazy od jeho bratra Václava, kdyř byl ve vězení. Zajímal se o různé otázky z astronomie, z astrofyziky. Takže já jsem tam mohl vzkazovat, co je nového ve vesmíru,” uvedl dle Seznam Zpráv Palouš.

Režim ho připravil o svobodu

Ivan Havel si moc dobře uvědomoval, jak svazující komunistický režim byl. Sám kvůli němu přišel o mnoho příležitostí a dle svých slov postrádal 40 let života. „Já jsem nemohl studovat, studoval jsem náhradně a většina věci z toho, co jsem odborně dělal, byla náhražka za něco, co bych chtěl. Proto bych si zasloužil žít ještě dalších 40 let, abych to mohl všechno dohonit,” nechal se dle Seznam Zpráv slyšet v říjnu 2018.

Na konci svého života nebyl spokojený ani s tehdejší vládou. Podařilo se mu však dojít jakéhosi vnitřního klidu a nad neblahou situací se uměl povznést. „Zásadně se vyhýbám konfliktům, a navenek to tedy vypadá, že jsem smířen. Vlastně jsem smířen, s nikým se nehádám a řada věcí, které by sahaly do vzdálené budoucnosti, mě netrápí, protože vím, že se toho nedočkám,” řekl v rozhovoru při příležitosti oslav svých 80. narozenin.

Připomeňte si Ivana Havla v jednom z jeho posledních rozhovorů:

Zdroj: Youtube