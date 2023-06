Gottová s dcerami Charlotte a Nelly si užívaly brunch, nechyběl čtvrtý host

Zdroj: Profimedia

Ivana Gottová se po smrti manžela i s dcerami stáhla do ústraní a ve společnosti se objevuje opravdu málokdy. Vdova ale před pár dny udělala výjimku a společně s dcerami a rodinnou známou vyrazila do centra Prahy na nedělní oběd.

Gottová a mladé slečny si užívaly prosluněný den v zahradní restauraci na Žofíně, kde každou neděli do tří hodin probíhají luxusní brunche.

Tři generace se nechávaly během dopoledne rozmazlovat nejrůznějšími delikatesami. Ivana si dopřála prosecco a společně ochutnávaly dobroty. Během oběda si podle reportérů Blesku přátelsky povídaly a bylo vidět, že si příjemné rodinné posezení opravdu užívají. Kolem třetí hodiny se pak čtveřice zvedla a s dobrou náladou opustila podnik.

Nové projekty jsou na cestě

Ivana Gottová se po smrti Karla Gotta kromě dcer věnuje odkazu, který po svém muži zdědila. Krásná vdova dokončila celovečerní snímek Karel, vydala autobiografickou knihu Má cesta za štěstím a podle zjištění deníku Aha! v minulých týdnech rozjela další zajímavý projekt spojený s dílem o Slavíkovi.

Životní příběh Karla Gotta totiž odvypráví Igore Bareš a letos v létě se ho chystá odvysílat Český rozhlas. Základem příběhu je právě zpěvákova životopisná kniha Má cesta za štěstím. Díky ní dramaturgové rozhlasu sestavili minimálně sedm hodin četby na pokračování. "Pana Bareše vybrali v rádiu po dohodě s paní Gottovou. Má velmi vlídný hlas a velmi hezky se poslouchá," sdělil ahaonline.cz zdroj z rozhlasu. "V té četbě se bude objevovat i hlas pana Gotta vytvořený díky umělé inteligenci," prozradil informátor.

Celou četbu na pokračování by měla stanice Dvojka odvysílat 14. července, kdy by Gott oslavil 84. narozeniny. "Byla to pro mě velká čest. Za mě už je vše načtené, natočené, nyní vše mají v rukou režiséři a technici," dodal Bareš a potvrdil zároveň, že by četba měla po odvysílání vyjít také na zvukovém nosiči a to buď ve formě CD nebo některou z placených zvukových platforem. Tohle vše už bude obstarávat samotná Ivana Gottová.

