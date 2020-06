Krutá rána pro Ivanu Gottovou: Zemřel další člen rodiny, vdova řeší pohřeb

„Diagnóza zněla: lymfom. Dnes jsi nás opustila a naše veškeré myšlenky jsou s tebou. Víme s pozemskou jistotou, že už zase ležíš u nohou svého milovaného páníčka. Stello, zůstáváš v našich srdcích a pozdravuj tam nahoře,“ dodala.

Kde bude fenka pohřbena, Ivana neprozradila. Jedna z možností je, uložit ji do hrobu ke Karlovi. Je to však složitý proces. Určena je na to totiž speciální urna z celulózy a kokosových vláken, ze které později vyroste strom.