Gotta uslyší ze záhrobí? Ivana Gottová chystá velké věci, fanoušci zešílí

Zdroj: Profimedia

Ivana Gottová po smrti Karla Gotta rozhodně nezahálí a věnuje se odkazu svého muže. Vdova dokončila autobiografickou knihu Má cesta za štěstím, společně s režisérkou Olgou Špátovou vypustila do světa film Karel a uspořádala obří vzpomínkový koncert v O2 areně. Tím ale její aktivity zdaleka nekončí.

Kdo si myslel, že si nyní Ivana konečně odpočine, ten se mýlil. Dvojnásobná maminka totiž rozjela další projekt, který potěší příznivce Zlatého Slavíka. Knihu Má cesta za štěstím načetl do audio podoby známý herec Igor Bareš a již v půlce července ji odvysílá Český rozhlas Dvojka.

Gottová prozradila, že díky moderním technologiím a umělé inteligenci zazní v nahrávce dokonce hlas jejího muže.

Karel by byl z umělé inteligence nadšený

"Milí Karlovi příznivci, před časem jsem vám slíbila další překvapení související s odkazem mého manžela. Dnes vám mohu oznámit, že v létě dostane rozhlasovou podobu autobiografie Má cesta za štěstím," napsala Ivana Gottová na sociální sítě.

"A ještě větší radost mám z toho, že se do některých pasáží podařilo zapojit Karlův hlas vytvořený umělou inteligencí," nalákala vdova veřejnost na připravované dílo.

"Je to opravdu nebývale inovativní počin a bude to u nás vůbec poprvé, kdy se hlas vytvořený umělou inteligencí takto zapojí do literárně dramatického díla. Pro načtení knihy jsme spolu s Českým rozhlasem vybrali skvělého herce s příjemným sametovým hlasem - Igora Bareše. Tým, který na přípravách pracuje, velmi důsledně dbá na to, aby bylo vše v souladu s odkazem mého muže. Poprvé budete moci slyšet Karlův hlas vytvořený umělou inteligencí ve čtvrtek 13. července v předvečer výročí jeho narozenin, vybrané díly z knihy uvede Český rozhlas Dvojka od 14. července a celou autobiografii pak vydáme jako audioknihu letos na podzim. Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že výsledkem budete nadšeni stejně jako celý tým, který projekt připravuje. A pevně věřím, že z využití umělé inteligence by byl nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace. Přeji Vám krásné letní dny! Vaše Ivana," doplnila Gottová, na co všechno se mohou fanoušci Karla Gotta letos těšit.

