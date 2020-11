Pravda o vztahu Ivany Trump a její dcery Ivanky: Ne vše je takové, jaké se zdá

Donald Trump a jeho dcera Ivanka k sobě mají velmi blízko a společně tráví spoustu času. Právě proto se veřejnost dlouhodobě zajímá i o Ivančin vztah s matkou Ivanou. Ve skutečnosti si jsou obě velmi blízké. V roce 2016 Ivana uvedla, že děti vychovávala v podstatě sama a strávila s nimi celé dětství. „Donalda děti tak úplně nezajímaly, dokud nebyly dostatečně staré na to, aby s nimi mohl probírat obchodní záležitosti. Když jim bylo dvacet jedna let, předala jsem mu je a řekla: ‘Tady máš finální produkty a odtud to můžeš převzít’,” smála se Ivana v rozhovoru podle webu Nicki Swift.

Když se Ivana a Donald v roce 1992 rozvedli, získala Ivana děti do své péče. Byla tak zodpovědná za jejich vzdělání a měla na starosti veškerou péči. Jak píše ve své knize Raising Trump (Vychovávání Trumpa), výchovu dětí rozhodně nebrala na lehkou váhu a prý byla velmi přísným rodičem. „Ukázala jsem jim důstojnost, odhodlání a pracovitost. Nastavila jsem jim odpovědnost a povinnosti, které musely dodržovat,” píše Ivana v knize.