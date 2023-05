Gottův tajemník dál ryje do Ivety: Přidala se k němu i Arturova chůva Golda

Zdroj: Profimedia

Jan Adam, někdejší tajemník Karla Gotta, která se velmi dobře znal i s Ivetou Bartošovou a Ladislavem Štaidlem, nedokáže překousnout to, jak jsou jeho přátelé vyobrazeni ve druhé části minisérie Iveta. A se seriálem není spokojená ani bývalá hospodyně Ivety Bartošové Golda Dvořáková.

Pro Jana Adama je druhá řada minisérie Iveta naprostým odpadem. Nejenže mu vadí faktické chyby ve scénáři, ale také nedokáže pochopit, proč tvůrci jednotlivé postavy vykreslují úplně jinak, než jaké ve skutečnosti byly. Kromě různých nesrovnalostí v životním příběhu Ivety Bartošové mu vadí i dějová linka týkající se hudebního skladatele Karla Svobody.

Tvůrci si podle něj moc práce nedali

„Když už mne cituje bulvár, nemohu ještě nenapsat, co mne na sérii Iveta štve. A to je zpodobnění Karla Svobody. Karlové Gott a Svoboda byli gentlemani každým coulem a rozhodně ani mezi kamarády nepoužívali slovo ‚vole’. Navíc, ve scéně, která se v minisérii odehrává v roce 1991, žila ještě první žena Karla Svobody Šiška a druhá žena Vendula obdržela asi tak občanku. Tvůrci si zřejmě jen přečetli knihu Michaely Remešové z roku 2011 – Iveta Bartošová – Neměla jsem se narodit. Ta jim k vytvoření minisérie zřejmě stačila,” rozohnil se znovu Jan Adam, podle kterého by se Iveta Bartošová, kdyby bývala měla tu možnost, po zhlédnutí minisérie proplakala až do dalšího století.

Není jediný

Kromě Jana Adama si na minisérii postěžovala i další lidé, kteří se s Ivetou Bartošovou osobně znali. Například bývalá manželka Ladislava Štaidla Aňa či herci Eva Hrušková a Jan Přeučil. „Hodně by mne zajímalo, co si o minisérii myslí Golda Dvořáková, někdejší hospodyně rodiny Štaidlových a společnice maminky Jirky a Ládi, kterou si po skvělých zkušenostech vzal Láďa do své firmy a až posléze se stala chůvou Artura,” uvedl ještě Adam. Golda Dvořáková se přitom k minisérii už vyjádřila. I podle ní pak tvůrci v seriálu lžou.

„Je to pouhých devět let, co mnozí tvrdili, že bulvár zapříčinil smrt Ivety Bartošové a že i krátce po její smrti na ní tehdejší tisk bezostyšně vydělával. Oproti současné minisérii Iveta režiséra Michala Samira však ten všemi opovrhovaný bulvár mluvil pravdu. Bylo to tehdy natolik citlivé téma, že si v žádné redakci nedovolili zalhat a zveřejněné informace byly pravdivé. Pravda autorům této minisérie zřejmě nic neříká,” nechala se bez servítek slyšet pro magazín Aplausin.