Retro soutěže i lifestylový magazín pro seniory: Jak naladit ČT3?

Celodenní program zahrnuje také oblíbené komedie, seriály, talkshow nebo záznamy koncertů natočených od 60. do 90. let. Co se seriálů týká, jedná se konkrétně o Eliška a její rod, Nemocnice na kraji města, Rozpaky kuchaře Svatopluka nebo Byli jednou dva písaři.

Dočkáte se ale také zábavních pořadů. Namátkou Ze Soboty na Šimka aneb Zajíc v pytli, Televarieté, Melodie, které se vracejí s Karlem Štědrým a jeho hosty či soutěž O poklad Anežky České.