Jak rychle získat covid pas pro dovolenou? Řešením je jednodávková vakcína

V Česku jsou považováni za bezinfekční jenom ti lidé, u nichž uplyne 14 dní po druhé dávce očkování. Ten, kdo plánuje cestu do zahraničí, a ještě nebyl na očkování, by tak požadavané protilátky získal zhruba až na konci prázdnin. Jediným řešením je v takovém případě aplikace vakcíny Johnson & Johnson, která poskytuje ochranu už dva týdny po první dávce.

Lidem, kteří byli naočkování první dávkou vakcíny, zatím stačilo k prokázání bezinfekčnosti, aby byli 21 dní po vakcinaci. Jenže teď vláda přitvrdila a vrátila se k původnímu pravidlu, kdy bude za bezinfekční považovat jenom ty osoby, které budou 14 dní až po druhé dávce.

Důvodem přísnějších kritérií je hrozba mutace delty, která je mnohem nakažlivější. Podle odborníků jsou proti této variantě viru lidé po první dávce chráněni jen z 33 %, zatímco po druhém očkování už nastupuje plná ochrana. „Pouze ten, kdo má dvě dávky vakcíny, je považován za bezinfekčního," uvedl k novým pravidlům deníku Blesk ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Lidé, kteří jsou zatím naočkováni první dávkou, musí znovu podstoupit test, který vyloučí nemoc covid-19. „Sledujeme importy nových případů koronaviru ze zahraničí, tady je naší povinností, abychom reagovali," řekl Vojtěch, proč se vláda rozhodla původní nařízení znovu vrátit do hry.

Pro cesty do zahraničí jednodávková vakcína

„Určitě se to projeví ve všech opatřeních týkající se návštěv restaurací, koncertů, služeb a dalších míst. Všichni, kdo mají dvě dávky, budou považováni za chráněné. Ostatní se budou muset nechat znovu testovat," řekl ministr pro web blesk.cz. Ten, kdo plánuje cestu do zahraničí a neobejde se bez očkování, by tak mohl požadované protilátky získat za 5 až 6 týdnů nebo možná i později. To jinými slovy znamená, že by svou vysněnou cestu nemusel vůbec stihnout.

Výrobci vakcín slibují, že lidí získají plnou ochranu 2 týdny po dokončeném očkování. To u většiny očkovacích látek představuje dobu zhruba dvou měsíců. Druhá dávka se totiž aplikuje po 6 týdnech a další dva týdny trvá, než si organismus vyrobí dostatek protilátek. Vakcína Johnson & Johnson ale tytéž účinky slibuje už po aplikaci první a jediné dávky. Lidé, kteří proto plánují volno například na srpen, při výběru této vakcíny získají protilátky nejdříve.

Vakcína od americké firmy Johnson & Johnson je podle amerických regulátorů, kteří ji schválili, bezpečná. Poskytuje přibližně 66% účinnost před lehkým a středním průběhem nemoci covid-19. „Tvůrci vakcíny, kteří skutečně nezanedbali velice náročné klinické a preklinické testy, tak vyhodnotili tu vakícnu, že chrání až před více než 80-85 % před těžkými formami covidu a asi 66 % před těmi lehčími formami. To jsou skutečně vynikající výsledky,“ uvedl pro Českou televizi virolog Libor Gruhoffer.

Dostatečná ochrana až po druhé dávce

Když vláda na začátku června rozhodla, že lidem k prokázání o bezinfekčnosti bude stačit jen 21 dní po první aplikaci vakcíny, někteří odborníci bili na poplach. Snažili se varovat, že taková ochrana nemusí být zdaleka dostatečná. Vláda se ale k původním pravidlům vrátila a rozhodla, že k plné bezinfečnosti lidé potřebují 14 dní po druhém očkování. Nové opatření bude platit od 9. červnce.

Plně očkována je asi třetina obyvatel v Česku, mezi lidmi staršími 60 let je to více než 60 %. Jak uvedl ministr Adam Vojtěch pro web blesk.cz, druhou dávku vakcíny dostane v červenci dalších 1,6 milionu lidí. Dokončené očkování má už 3,37 milionů osob. Přehled míst, kde je možné si vybrat požadovanou vakcínu, najdete na informačním webu, který přináší aktuální data o volných kapacitách očkovacích míst i stavu dostupných očkovacích látek.

