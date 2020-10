Jakub Prachař slavil rozvod s úsměvem, pak ale dostal nečekanou nakládačku!

"Když to nefunguje, jsem pro rozvod i když tam jsou děti, ale tahle prezentace rozvodu je ubohá. jednak kvůli dětem, nejen dceři, ale i Kryšpínovi, který už číst umí, ale i s ohledem na roky co jste byli nejen partneři, ale i kamarádi. Že se to po… se stává, že rozvod nepřijde v době kdy se milujete, je taky jasné, a že to je po roce úleva taky chápu. Jen mi tam chybí úroveň inteligentního člověka, kde jsem vás měla zařazeného" napsala další ze sledujících Prachaře a pod příspěvkem se podobně laděných názorů našlo několik set!

Lidé zazlívají Prachařovi jeho jízlivost a fakt, že je s Agátou na nože, ačkoliv to vypadá, že ona by raději vše vyřešila v přátelském duchu.

V konverzaci se ale našlo i pár zastánců Jakuba, kteří tvrdí, že kdo rozvod nezažije, nemá právo ho komentovat! "Mám s ex dítě, byli jsme spolu celkem 14 let a odcházela jsem od rozvodu s úsměvem, šťastná, spokojená a s chutí do nového života. Kdo nezažije, nepochopí," přidala fanynka herce i druhou stranu mince.

Prachařovi uzavřeli sňatek v roce 2013, přesně sedm let poté bylo úředně ukončeno. Každý konec ale znamená nový začátek a tak oběma přejeme mnoho štěstí do budoucna!