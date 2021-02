Jakub Vágner popsal průběh malárie: Ta mrcha má sílu, je podobná covidu

„V okamžiku, kdy přijdete do nemocnice o něco později, tak je to konec. Teď je to o to složitější, protože malárie má paradoxně velmi podobné příznaky jako covid, takže ji určitě nepodceňujte,“ apeluje na veřejnost na sociálních sítích Vágner.

„Osmá malárie je za mnou a musím říci, že měla, mrcha, fakt sílu,“ napsal pak zvesela u snímku s rybou. Nemoci ho ale od dobrodružného koníčku neodradí. Svoji práci miluje a nevzdal by se jí pro nic na světě.