Jakub Vágner: Osmá malárie v řadě. Lidé se do rybáře naváží kvůli cestování!

Jakuv Vágner se již leta věnuje profesionálně rybaření a natáčí svůj pořad takřka po celé světě. Syn Karla Vágnera neváhá za dobrým úlovkem často podnikat velice riskantní výpravy a z exotických destinací si v minulosti přivezl už sedmkrát malárii.

Na začátku roku se vydal Vágner na další expedici, tentokrát do Afriky. "Ano přátelé, jedeme do Konga! Po několika letech se tam vracíme. Tentokrát ale jedeme do úplně jiného místa, zatím nechci prozrazovat kam. Jediné, co můžu prozradit je to, že do těch míst velmi pravděpodobně nevkročila „bílá noha“. Jedeme tam na objevnou expedici," ozval se v půlce ledna svým sledujícím na Instagramu.

Výlet do "neposkvrněné" oblasti Konga ovšem pro rybáře nedopadl nejlépe. Po návratu do Čech mu lékaři malárii diagnostikovali znovu.