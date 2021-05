Jaký test do restaurace? Kontrol je málo, pověřené složky nestíhají

Se znovuotevřením zahrádek restaurací opět zavládla menší zmatenost. S jakým testem lze stravovací zařízení navštívit? Jak starý může maximálně být? Otazník rovněž visí nad tím, zda jej lidé vůbec musí mít u sebe. Dle webu iDNES totiž nejsou u policie a hygienických stanic dostatečné personální kapacity, které by namátkovou kontrolu testů mohly provádět.

Jak se zdá, život v době pandemie se pomalu vrací do normálu. Počty nakažených každým dnem klesají, a proto se i vláda rozhodla k jistému rozvolňování. Nově je tak například možné konečně vyrazit do restaurací a hospod. Ovšem jen do těch, které mají k dispozici venkovní zahrádky. Základním pravidlem pro návštěvu stravovacích zařízení je pak nutnost mít u sebe negativní test na covid.

Jaký jest je potřeba?

„Všichni zákazníci se budou muset prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí covid-19 v posledních 90 dnech,” stojí na stránkách ministerstva. V praxi to tedy znamená, že každý návštěvník restaurace u sebe musí mít buď negativní PCR test, který není starší 7 dnů. U antigenních testů se doba, po níž platí, snižuje na 72 hodin.

Lidé se však mohou prokázat i potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 s tím, že od jejich pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 90 dní, nebo potvrzením o očkování. Když ale přijde řeč na to, kdo bude kontroly testů či potvrzení provádět, nastává menší zmatek.

Kdo kontroly provádí?

Dle prvotních informací měli být za kontrolu zodpovědní provozovatelé restaurací, později ale vláda tento úkol svěřila policii a hygienickým stanicím. Ty však nemají dostatek personálu, a proto dle webu iDNES bylo kontrol provedeno od pondělí jen pár. „Krajská hygienická stanice Pardubického kraje dosud neprováděla kontroly předzahrádek. Předpokládáme, že takováto šetření budeme provádět na základně podnětů,” uvedl pro iDNES ředitel stanice Antonin Vykydal.

Jde o to, že restaurací je zkrátka hodně, a policie a hygienické stanice mají i jinou práci. „Zahájili jsme to dnes, plánujeme asi patnáct provozoven. Upřímně, nemáme neomezené kapacity, nemůže to být jediný nosný program,” řekl Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví hygieny kraje Vysočina.

Bez testu hrozí pokuta

Riziko toho, že se lidé vydají do provozoven bez patřičného testu či potvrzení a budou podrobeni kontrole, je tak neuvěřitelně nízké. Přesto se takové jednání nedoporučuje. Lidem totiž hrozí pokuta, i když se k takovému kroku prozatím policie ani hygiena neodhodlala.

„Porušení mimořádného opatření bylo zjištěno pouze v jednom případě a bylo řešeno domluvou,” nechala se slyšet Vendula Ševčíková za zlínskou hygienu.

Od pondělí byly otevřeny zahrádky restaurací:

