Není čas zemřít! James Bond má strach z koronaviru, premiéra nebude

Servírka - nástupní mzda 28.000 Kč (cca 165 Kč / hodina) Přijmeme servírku nebo číšníka do Hotelu ProFamily TOP ***+ na Benecku (Krkonoše). Hotel po rekonstrukci, restaurace, bar.

Technika a elektrotechnika - Fajn práce ve výrobě plastů - až 29 000 Kč/m+benefity 25 000 Kč

Staňte se součástí společnosti jejíž úspěchy sahají jak do Velké Británie, tak i k zákazníků po celé západní Evropě. Hlavní specializací je výroba plastových komponentů do různých odvětví (zdravotnictví, automobilový i světelný průmysl apod.). Do přátelského kolektivu hledáme kandidáta, který bude obsluhovat zařízení, které tvaruje plasty. Není třeba žádná speciální praxe - vše Vás rádi naučíme. Výkon práce: Brno. Náplň práce. Obsluha a seřizování tvářecího stroje. Příprava materiálu. Práce s dalšími stroji. #hEoS3