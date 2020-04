ZRANĚNÁ KOMETA James Dean: V dětství ho sexuálně zneužívali!

Podle pozdějších životopisců se DeWeerd sblížil s tápajícím chlapcem také po sexuální stránce. Co přesně se mezi nimi odehrálo, nikdo neví, ale o mnoho let později se James svěřil Elizabeth Taylorové, že byl v dětství sexuálně zneužívaný. O koho šlo, neprozradil, ale stín podezření padá právě na DeWeerda. Pokud by to byla pravda, šlo by o dalšího člověka, kterému James v době dospívání věřil, ale dočkal se zrady.