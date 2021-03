Kdo nahradí ministra zdravotnictví? Kandidátů je víc, padlo i odmítnutí

Zdroj: Profimedia

Video Ministr zdravotnictví Jan Blatný navštívil město Cheb. Jednal tu s lékaři o těžké situaci.

Od dob pandemie se na postu ministra zdravotnictví vystřídal Adam Vojtěch a Roman Prymula. V současné době funkci zastává Jan Blatný, který by měl být podle prezidenta Miloše Zemana odvolán. Premiér Babiš to však popřel a naznačil, že to zatím není na pořadu dne. Nový ministr zdravotnictví ale v budoucnu zřejmě obměněn bude. Kdo tedy může nahradit Blatného?