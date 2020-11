Přehledně: Prodloužení nouzového stavu, návrat školáků a omezení nakupujících

Vládní opatření, která vešla v platnost 18. listopadu, měla být podle ministra zdravotnictví Jana Blatného zavedena už v září. Zmírnění ve čtvrtém a pátém stupni určeného protiepidemickým systémem (PES) neočekává. Opatření se přitom snaží dělat co nejmenší. Prozatím platí stále omezení osob v obchodech a koncem listopadu návrat školáků do lavic. Nově pak také prodloužení nouzového stavu do 12. prosince.