Nahý dovádí s muži! Jan Cina exceluje v nové minisérii České televize

„Je pravda, že pamětníci té doby z uměleckých kruhů většinou již nežijí. S mým partnerem jsme v kontaktu se dvěma pány, kteří spolu strávili celý život a život v komunistické éře pro ně byl složitý i kvůli jejich odlišné orientaci,” nechal se slyšet Jan Cina, který žije s hercem Petrem Vančurou.

„Pohybovali se celý život u divadla, je jim teď kolem osmdesáti let a o svůj vztah museli velmi bojovat, museli ho tajit, jeden kvůli své orientaci strávil pár let ve vězení, a přece jim to za to stálo. Nenechalo se zlomit, což není vůbec samozřejmé,” dodal ještě představitel Standy Láníka.

První díl minisérie sklidil velmi pozitivní ohlasy. Spousta diváků vyzdvihuje právě výkon Jana Ciny. Další epizodu mohou diváci sledovat v neděli 18. října ve 20:10 na České televizi.