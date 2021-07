V životě by nikoho nepraštil, rodina se zastává obviněného Jana Kočky

Známý podnikatel Jan Kočka, kterého v úterý odpoledne zadržela policie kvůli podezření ze spáchání trestného násilného činu, je v cele předběžného zadržení. Rodina pražského obchodníka je v šoku a nerozumí tomu, proč zásahová jednotka Kočku staršího vůbec sebrala. Manželka Kateřina si neumí představit, že by její muž mohl někomu ublížit.

Rodina Kočkových už začala celou situaci řešit s právníky, na policejní služebnu podle Blesku přišel advokát Vlastimil Rampula. Ten Kočku staršího obhajuje v případu krácení daní, ze kterého byl člen kolotočářského klanu obviněn letos v lednu. A právě tehdy se zřejmě začal odvíjet sled událostí, který skončil úterním policejním zásahem proti Kočkovi a jeho dvěma společníkům.

Podvod za 150 milionů korun

Všechno začalo letos v zimě, kdy policie navrhla obžalovat podnikatele Jana Kočku, dalších pětadvacet lidí a čtyři firmy z toho, že se snažili obrat stát na daních. Podle detektivů si měla skupina podezřelých pomocí fiktivních faktur přijít na zhruba 150 milionů korun. Do hledáčku policistů se tak například dostala Kočkova úklidová firma Prostor. Jan Kočka starší pak kvůli vznesenému obvinění dokonce pozastavil své členství v pražské ČSSD. Informovala o tom Česká televize.

A protože policie Jana Kočku vyšetřuje kvůli možným finančním podvodům, obstavila mu údajně majetek. Alespoň to podle Expresu tvrdí člověk obeznámený s případem. „Policie Janu Kočkovi v souvislosti s vyšetřovanám krácení daní zmrazila majetek v hodnotě možná i stovek milionů," uvedl zdroj. To je zřejmě důvod, proč Kočka starší v půlce června údajně fyzicky napadl sedmapadesátiletého muže a chtěl násilím převzít jeho firmu. Poškozený muž totiž Kočkovi dlužil peníze, které mu odmítal vrátit. „Šlo o to, že někdo dostal nakládačku. Myslím tím ale opravdu velkou nakládačku," doplnil zdroj pro web eXpres.cz.

Poškozený musel do nemocnice

To, že k útoku na muže skutečně došlo, nakonec potvrdila sama policie v oficiálním prohlášení. „Při odchodu jeden z mužů vyrval ze zdi bezpečnostní kameru, která celý incident natáčela. Poškozený po napadení utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Jan Kočka starší a další dva muži jsou teď obvinění ze spáchání trestných činů vydírání a loupeže. Pokud se jejich vina prokáže, hrozí jim až desetileté vězení.

S podobným scénářem se ale manželka Kočky staršího Kateřina zatím nedokáže smířit. „Je to pro nás samozřejmě nepříjemná situace, teprve zjišťujeme, co se přesně mělo stát. Kromě toho musíme všichni dál pracovat a fungovat," řekla deníku Blesk Kateřina Fáberová. Ta už oslovila advokáta Vlastimila Rampulu, který se zabývá Kočkovým případem krácení daní. Když právník ve středu navečer odcházel z krajského ředitelství policie v Nuslích, na dotazy novinářů ale podle Blesku odpověděl, že neví, o čem je řeč.

Zpráva o zadržení Jana Kočky zdrtila také jeho otce Václava Kočku. „On by v životě nikoho nepraštil. Nic, neexistuje. Já už nervově nemůžu, jsem hotovej," řekl televizi Prima CNN News Kočka nejstarší. Ten v roce 2008 pochoval syna Václava, kterého po rozmíšce v resturaci Monarch zastřelil hoteliér Bohumír Ďuričko. „O jednoho syna jsem přišel, takovej šmejd mi ho bezdůvodně zastřelil, hodnýho kluka. A dalšího furt pronásledujou. Já nevím, co tahle rodina komu udělala," dodal Václav Kočka.

Před třemi lety pak rodinu Kočkových, která na pražském holešovickém Výstavišti pořádá Matějskou pouť už od šedesátých let, postihla další tragédie. Vnuk Václava Kočky Jan tehdy pod vlivem alkoholu a drog způsobil dopravní nehodu, při které zahynul i osmadvacetiletý řidič v protijedoucím voze.

Po vraždě Václava Kočky mladšího v roce 2008 policie provedla rekonstrukci trestného činu.

