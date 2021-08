Vydírání i daňové úniky: Rodina Kočkových čelila hned několika obviněním

Rodina Kočkových vždy mnoho lidí skoro až fascinovala. její členové si během svého života dokázali vydělat obrovské sumy peněz, kterých si uměli u náležitě užít. Jejich klan ale potkalo i několik tragédií a závažných obvinění.

Kočkovi na sebe opět upozornili před pár dny, kdy byl Obvodním soudem pro Prahu 4 poslán do vazby podnikatel Jan Kočka. Narůstaly totiž obavy o to, že by mohl syn provozovatele Matějské pouti na pražském Výstavišti ovlivňovat svědky v případu loupeže a vydírání. Ze stejného činu jej předtím i vyšetřovatelé obvinili. Z vazby byl ale krátce poté propuštěn. Stíhání však nadále pokračuje.

Obvinění padla už v minulosti

Společně s Kočkou byli zadrženi i další dva muži. „Trojice v půlce června vyhrožovala a následně fyzicky napadlo sedmapadesátiletého poškozeného, kterého násilím nutila k převodu jeho firmy. Při odchodu mu jeden z mužů varval ze zdi bezpečnostní kameru, která celý incident natáčela. Poškozený po napadení utrpěl zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice,” uvedla k aktuálnímu případu podle Expresu policejní mluvčí Violeta Sirišťová.

Jan Kočka byl v minulosti několikrát obviněný z krácení daní. „Podle policie měl být Kočka součástí řetězce lidí a firem, který okrádal stát pomocí faktur za neexistující služby. Machinací se měla účastnit i Kočkova společnost zajišťující úklidové služby v Praze,” řekl v roce 2018 k jedné z kauz podle Blesku reportér České televize. Daňový únik tenkrát dle dostupných informací činil 130 milionů korun. Rok předtím pak byl Kočka obviněn z daňového úniku ve výši 14 milionů.

Tragédie v rodině

Kromě nejrůznějších obvinění museli Kočkovi řešit i nesmírně smutné události. V roce 2008 byl po křtu knihy Jiřího Paroubka v restauraci Monarch zastřelen Václav Kočka mladší bývalým hoteliérem Bohumírem Ďuričkem. Není zcela jasné, co za chladnokrevnou vraždou stálo. Ďuričko však tenkrát obvinil Kočkovy ze spolupráce s mafií. „Klan rodiny Kočkových je mnoho let propojen na mezinárodní organizovaný zločin a různé mafie. Běžná činnost této skupiny je lichva, vydírání, praní špinavých peněz, kuplířství a všechny formy násilí,” tvrdil bývalý hoteliér ve svém prohlášení, které před lety zveřejnil web iDNES.

Další tragické úmrtí pak Kočkovy potkalo v roce 2018. Osmadvacetiletý Jan Kočka mladší totiž zahynul na dálnici D11 při autonehodě, kterou však sám způsobil. Pod vlivem alkoholu a drog jel v protisměru a srazil se s kamionem.

Jan Kočka je aktivní na sociálních sítích: