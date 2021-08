Standardní testy na covid nedávají smysl: Jan Pirk promluvil o jiné variantě

Ti, jež v poslední době neprodělali covid anebo nejsou očkovaní, se bez negativních PCR či antigenních testů nedostanou prakticky nikam. Uznávaný kardiochirurg Jan Pirk ovšem standardní testování označil za nesmyslné. Podle něj by se stát měl více zajímat o vyšetření tkáňové imunity.

Věhlasný kardiolog Jan Pirk již od začátku pandemie v lecčem kritizuje podle sebe nelogické postupy vlády a nyní otevřel i téma testování. Podle něj stát v této oblasti nepostupuje zcela chytře a namísto klasických PCR testů by se měl zaměřit na test na dlouhodobé protilátky. Ten je podle Pirka totiž v mnoha ohledech mnohem směrodatnější.

Základem je buněčná imunita

V rozhovoru pro eXtra.cz se Jan Pirk ostře pustil do postupů vlády při testování občanů na koronavirus, neboť je podle něj současný přístup absolutně nesmyslný. „Standardní zjišťování toho, kolik má kdo protilátek, nedává smysl. Když už, tak mnohem levnější než PCR testy jsou vyšetření tkáňové imunity. Ty jasně ukáží, jestli skutečně máte protilátky. Pokud ano, je člověk chráněn,” nechal se slyšet Pirk a doporučil tak mnohem efektivnější metodu.

„Ale pokud tkáňovou imunitu nemáte, stále to ještě neznamená, že nejste imunní. To rozhodně nikdo nemůže říci,” dodal ještě.

Když by se pak při testu tkáňové imunity protilátky nenašly, mohl by je odhalit specializovanější test, který by zjistil, zda protilátky dokáže vytvořit buněčná imunita. Ten je sice o dost dražší, při jeho uspokojivém výsledku by měl však dotyčný mít stejná práva jako očkovaní.

Nic není lepší než přirozená imunita

Jan Pirk buněčnou imunitu má. A jak sám uvedl, každý, kdo jí disponuje, je chráněný. „Člověk, který covid prodělal a navíc má buněčnou imunitu, má být na roveň s očkovaným. Co může být lepšího než přirozená imunita, kterou si tělo udělá působením nemoci? Žádné genetické inženýrství nemůže být lepší než tohle,” vysvětloval Pirk.

Zároveň však poukázal na neexistenci důkazů, dle kterých by buněčná imunita zůstala po celý život. „Jakmile by to kleslo a začala se ztrácet účinnost imunity, což se zatím neprokazuje, tak by se mohlo doporučit očkování,” dodal na závěr.

Klasické testování je podle Pirka nesmyslné:

Zdroj: Youtube