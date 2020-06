Záporák ze Slunečné má nádhernou ženu: Víme, proč bude mít navždy dokonalé tělo

Později se provalilo, že je ženatý. To ve skutečnosti Plouhar opravdu je. V roce 2019 si vzal Radku a nutno podotknout, že je to pro něj dost výhra. Radka je totiž krásná a postavu by jí mohly závidět dvacetileté holky. Důvod je prostý.

Radka Plouharová je totiž členkou sboru Baletu Národního divadla. „Narodila se v Ostravě, kde absolvovala Janáčkovu konzervatoř. Byla členkou Národního divadla moravskoslezského (v letech 2001–2006 sólistka). Mimo angažmá v Laterně magice tančila ve Státní opeře Praha,“ píše se na stránkách Národního divadla.