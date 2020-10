Zadní vrátka nemáme, nedá se dělat nic, říká o opatřeních zoufalý Punčochář

„Možná jsou výjimky, které si díky výjimečnému stavu polepšily, ale takových je málo. Je spousta lidí, kteří jsou zvyklí se živit prací, být v kontaktu s jinými lidmi, mají tu práci opravdu rádi a teď přijdou nejen o tohle, ale i o příjem. Jsou úplně bezprizorní,“ uvedl Pohlreich pro Deník N.

„Ty ztráty prostě vyrovnat nepůjdou. To půjde prostě za námi, za spolumajiteli. My jsme na to připraveni bohužel,“ tvrdí další porotce MasterChefa Radek Kašpárek. Sám říká, že se bude snažit, co to půjde, ale doba to pro něj rozhodně není jednoduchá.