Incest a deprese: Fotograf Jan Saudek udržoval milostný poměr i se svou dcerou

Jan Saudek se narodil v roce 1935 v Praze. Vždy ho zajímalo umění a zvláštně pak fotografie. Vystudoval proto grafickou školu a začátkem 50. let nastoupil do tiskáren jako produkční fotograf. Věnoval se i kresbě. Byly to ale právě fotografie, co ho nejvíce proslavilo. Koncem 60. let měl dokonce ve Spojených státech amerických výstavu.

Nejvíce ho zajímalo objevování ženského těla. Nahé ženy se proto staly předmětem jeho fotografií, které obletěly svět. Něžné pohlaví však nebylo jen hlavním tématem jeho umění, ale především jeho života. Podle serveru NašeHvězdy.cz prošly Soudkovo postalí tisíce žen. Některé z nich si vzal, s jinými zplodil děti.