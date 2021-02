Zemřel Jan Sokol: Oblíbený pedagog a filozof skonal v 84 letech

Ve věku čtyřiaosmdesáti let zemřel filozof, pedagog a někdejší protikandidát Václava Klause v boji o prezidentské křeslo Jan Sokol. Zprávu o jeho úmrtí potvrdila Knihovna Václava Havla.

Mezi lidmi i svými studenty byl velmi oblíbený, oplýval velkou inteligencí a moudrostí a zanechal za sebou nesmazatelnou stopu. Filozof a někdejší poslanec a ministr školství Jan Sokol zemřel ve věku 84 let. Byl intelektuálem křesťanského zaměření, přednášel na univerzitách v Česku i v zahraničí. V roce 2003 dokonce usiloval o křeslo prezidenta České republiky, které však tehdy nakonec připadlo Václavu Klausovi.

Upravoval i správnost Wikipedie

Jan Sokol stál v 90. letech u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kde také až do své smrti vyučoval. Častokrát jej zarážela jedna věc, která v něm následně probudila nový koníček. „Všiml jsem si, že studenti mají v referátech stejné chyby, a jeden se přiznal, že to našel na Googlu, to jest na Wikipedii. Řekl jsem mu, že má hledat v lepších zdrojích, a nechal to být. Až když se roku 2007 chystalo výročí filozofa Jana Patočky, podíval jsem se na ‘Wiki’ a řekl jsem si, že to musím opravit,” nechal se před lety slyšet Sokol podle webu iDNES.

A nezůstal jen u Jana Patočky. Na starosti si vzal zhruba 3 000 hesel z filozofie, náboženství, historie a techniky, u kterých uváděl přesné informace. Nebyla to pro něj práce, jako spíše oddech. „Na to se nemusíte připravovat, namáhat si hlavu. Je to spíš zábava,” řekl ještě o sém koníčku.

Charta 77 a bible

Filozof Jan Sokol se zabýval i překladem různých filozofických knih, kromě kterých spolupracoval i na ekumenickém překladu bible. Taktéž publikoval v mnoha časopisech. Zároveň byl jedním z prvních signatářů Charty 77. Po listopadu 1989 se zapojil do politiky. A v roce 1998 byl ministrem školství. Následně se věnoval převážně akademické dráze.

Za jeho přínos mu byl udělen Řád čestné legie Francouzské republiky v hodnosti důstojníka, v roce 2016 dostal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových. Jan Sokol byl mezi publikem oblíbený. Nepřednášel jen na vysokých školách, byl velmi ochotný a často jezdil i na návštěvy středních škol. Všude ho rádi zvali a ještě raději jej poslouchal. Jak uvádí web iDNES, Sokol měl dar mluvit jednoduše a srozumitelně i o věcech složitých a obtížných. Jeho smrt tedy přestavuje nesmírnou ztrátu.