Babiš je debil, prohlásila Jana Maláčová: Co si o výroku myslí Jan Hamáček?

Emoce mají velký vliv na lidské chování a nyní se o tom velmi dobře přesvědčila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta totiž poskytovala rozhovor pro Českou televizi. Na konci rozhovoru, když měla za to, že jsou kamery již vypnuté, si pustila pusu na špacír. „To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím,” prohlásila.

„Šlo o vyjádření emocí. Když máte velkou zodpovědnost, tak to bez nich prostě nejde, nejsem robot,” napsala serveru novinky.cz v SMS Maláčová. Mezi ní a premiérem Andrejem Babišem je dusno delší dobu. Babiš Maláčovou například zkritizoval v květnovém rozhovoru pro deník Právo, kde uvedl, že se ministryně práce a sociálních věcí chovala během jarní fáze koronavirové krize nekolegiálně.