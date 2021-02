Rušný život Jane Seymour: Zbankrotovala a čtyřikrát se rozvedla

Patří do vzácné skupiny. Čím je starší, tím je krásnější. Jane Seymour má Řád britského impéria, hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a obdiv milionů mužů. Také se jí ale zhroutilo už čtvrté manželství.

Rodiče Jane Seymour spojila láska na první pohled. Jednoho letního dne roku 1949 se na pláži v Saint Tropez potkali dva mladí lidé. Oba byli poznamenaní nedávno skončenou válkou a oba tam hledali ztracenou duševní rovnováhu. Našli ale mnohem víc – sebe navzájem. Anglický chirurg John Frankenberg se snažil zapomenout na sešívání potrhaných těl, Holanďanka Mieke van Trigt se zase zotavovala z následků věznění. Jako Židovka skončila v koncentračním táboře.

Oběma bylo více než třicet, takže když se do sebe zamilovali, na nic nečekali a co nejdříve měli svatbu. Narodily se jim tři dcery. Nejstarší přišla na svět 15. února 1951 ve městě Hayes v hrabství Middlesex. Rodiče ji pojmenovali Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg. Nakonec se ale proslavila pod zcela jiným jménem.

Zdravotní potíže

S mladšími sestrami Sally a Anne si odmalička hrála na divadlo, a když se poprvé podívala do toho skutečného, hluboce to na ni zapůsobilo. Svou pozornost ale neupřela k herectví, nýbrž k baletu. Otec se zprvu zdráhal, nechtěl svou dceru vidět cupitat po špičkách, ale nakonec svolil. Když si Jane díky tomu zlepšila i dosud nevalný prospěch, začal ji podporovat. Ve třinácti letech se ale všechno zvrtlo. Dívku začala bolet kolena. Lékaři ji zprvu uklidňovali, že je to jen důsledek tvrdého tréninku, ale Jane trpěla čím dál víc. Nakonec se ukázalo, že má špatnou i páteř, takže musela s tancem okamžitě skončit.

Tehdy poslechla svou učitelku, která byla přesvědčena o jejím hereckém nadání, a hodiny baletu vyměnila za dramatický kroužek. Dodnes říká, že to byla nejlepší rada, jakou jí kdo dal.

Nejsem ramínko na šaty!

Joyce měla nejen talent, ale také krásnou tvář, takže se ještě při studiích na herecké škole dočkala prvních divadelních nabídek. V sedmnácti letech přijala umělecké jméno Jane Seymour po třetí manželce krále Jindřicha VIII. Pod tímto pseudonymem se objevila v muzikálu Jaká to rozkošná válka! (1969), který režíroval slavný Richard Attenborough.

Pro Jane to znamenalo přelom také v osobním životě. Seznámila se s režisérovým synem Michaelem (*1950), za kterého se o dva roky později provdala. Manželství dvou velmi mladých lidí vydrželo jen dva roky. Jane ale neměla příliš času na truchlení. V témže roce šla do kin bondovka Žít a nechat zemřít, kde si po boku Rogera Moorea zahrála sličnou Solitaire. Díky postavě bondgirl se z ní stala světoznámá celebrita. Povzbuzena úspěchem se vydala do Ameriky, ale po několika rolích, kdy byla pouze na ozdobu, se vrátila do anglických divadel. Chtěla dokázat, že není jen ramínkem na šaty, ale nadaná umělkyně.

Na pokraji bankrotu

Sblížila se s umělcem Geoffreym Planerem, kamarádem svého exmanžela. V roce 1977 se vzali, ale manželství se po několika měsících začalo hroutit. Geoffrey špatně snášel mediální zájem o svou ženu a po roce požádal o rozvod. O tři roky později Jane zakotvila po boku obchodníka s realitami Davida Flynna. Zdálo se, že třetí manželství jí konečně vyjde. Do roku 1985 se jí narodila dcera Katie a syn Sean.

Manžel ji zasvětil do tajů trhu s nemovitostmi, což Jane velmi zaujalo. Pustila se do podnikání a nevedla si vůbec špatně. Několik let vše běželo jak na drátkách, ale pak Jane náhodou zjistila, že David tají obrovské dluhy. Finanční tíseň znamenala pro manželství velkou ránu. Vztah skončil po 11 letech, ale dluhů se herečka jen tak nezbavila.

Právě v té době dostala nabídku na seriál Doktorka Quinnová. „Vždycky jsem byla rozhodnutá, že nebudu hrát v žádném seriálu, ale tehdy jsme byla na pokraji bankrotu. Navíc se mi námět velmi líbil. Při jeho čtení jsem se dokonce rozplakala," řekla o roli lékařky na Divokém západě, která ji proslavila snad ještě víc než bondgirl. Za roli dostala i Zlatý glóbus.

Seriál se natáčel osm let a znamenal pro Jane nejen nový příliv popularity, ale také další milostné vzplanutí. Nejprve prožila románek s hereckým kolegou Joe Landem, ale protože byl o deset let mladší, vztah záhy skončil. Jane nakonec „ulovil" režisér seriálu James Keach (*1948). „Přišlo to jako úder blesku. Trávili jsme spolu při natáčení spoustu času a nakonec jsme si uvědomili, že se už od sebe nechceme hnout," vzpomínala Jane.

Rozvod po 20 letech

Brali se v roce 1993, a přestože bylo herečce už 42 let, pokoušela se otěhotnět. O dva roky později se jí narodila dvojčata John a Christopher.

Se čtvrtým manželem natočila několik dalších filmů, vydala řadu knih a s radostí sledovala, jak jejich děti rostou. Dlouho to vypadalo, že kráska konečně našla toho pravého, ale nakonec se ukázalo, že ani napočtvrté jí manželství nevyjde.

Loni v dubnu pár překvapil oznámením, že se rozchází. James se odstěhoval z rodinné vily v kalifornském Malibu, což potvrzuje domněnku, že za rozpadem dvacetiletého manželství je jeho nevěra. Jane od roku 2014 žije s britským režisérem Davidem Greenem. A přestože oslavila sedmesátku, stále se umisťuje vysoko v žebříčcích nejvíce sexy celebrit a muži o ní stále jeví velký zájem.

Co ještě nevíte

*Napsala několik pohádkových knih pro nejmenší děti.

*Miluje tenis, golf a malování.

*V roce 1987 se objevila na stránkách časopisu Playboy. Tehdy jí bylo 36 let.

*Dvojčata pojmenovala po svých nejbližších přátelích, zpěvákovi Johnny Cashovi a herci Christopheru Reevovi.

Johnny Cash si díky ní zahrál v jedné epizodě seriálu Doktorka Quinnová.

*V roce 2000 dostala Řád britského impéria.

*Navrhuje vlastní oblečení, nábytek i šperky.

*Roku 2005 získala americké občanství.