Janek Ledecký šokuje: Odmítá dodržovat vládní nařízení a tajně koncertuje!

"Včera jsme udělali s kapelou… Poprvé jsem hrál ilegální koncert. Dostali jsme avízo, že v Chotěboři budou rozsvěcet vánoční stromek a že o tom místní vědí. A my jsme se o tom shodou okolností dozvěděli proto, že sponzorem našeho akustického turné, které se letos neodehrálo, je chotěbořský pivovar. Od svých kamarádů právníků z fakulty jsem zjistil, co se má udělat, aby nás rovnou neodvedli v klepetech. Zjistil jsem, že když to budeme točit jako videoklip a bude nás do šesti lidí, tak to dokonce nemusíme hlásit ani na krajskou hygienu. Takže jsme tam přijeli, bleskově jsme to rozbalili a my jsme hráli takový kus vánočního koncertu. Bylo to úplně zázračné. Měli jsme z toho radost," pochlubil se Janek Ledecký v rozhovoru pro výše zmíněný deník.

To navíc nebyla jediná nelegální akce, pár dní předtím zažil zpěvák soukromou akci v Itálii! "„Bylo tam několik reprezentací. A poprosil mě ředitel hotelu, že má narozeniny, že by všechny pozval a jestli bych nezahrál jednu nebo dvě písničky. Hotel byl zavřený, zatažené závěsy. My jsme ale měli všichni roušky a navíc jsme byli všichni po testech na covid, nevidím v tom problém," obhajoval si Ledecký své nelegální aktivity.

Zpěvák na závěr dodal, že v březnu se také viru obával, s příchodem nových informací ale považuje covid za srovnatelný s chřipkou…