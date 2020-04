Janek Ledecký šel s pravdou ven: Jsem přesvědčen, že jsem prodělal koronavirus

„Dávejte na sebe pozor. A dávejte pozor i na ostatní. Ať to máme co nejdřív za sebou. Kralevic dánský už se na vás chystá. A bere to víc než vážně! Korepetice a zkoušky choreografie probíhají po skypu. Se šermem je to trochu složitý, ale doženeme to,“ vysvětluje Ledecký, jak zkouší na Hamleta v karanténě.

Celostátní karanténu každý snáší jinak a Janek je jeden z těch, kteří se na všechno snaží koukat optimisticky. Víc takových!