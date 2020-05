Jaromír Jágr chystá pro své fanoušky velké překvapení!

Jaromír Jágr je sice od rozchodu s Veronikou Kopřivovou sám, to mu ale nebrání naplno si užívat života. Hokejista se zaměřil hlavně na práci, a ačkoliv šanci potkat lásku rozhodně nezahodil, samota mu nevadí!

O svém životě si Jágr naposledy povídal s Barborou Strýcovou a v live streamu na sebe prozradil zajímavé informace!

"Když jsem se narodil, vážil jsem 5,25 kilo. Rodiče měli dvě možnosti, hokej, nebo fotbal, ale s touhle váhou by fotbal hrát nešlo. Takže mě rodiče dali na hokej. Bylo to dané váhou, že jsem se narodil těžkej. Nebylo moc sportů, kde bych se mohl prosadit. Není to jako teď, kdy máš milion sportů. Dřív to byl fotbal, nebo hokej," tvrdí Jágr, který kromě sportu hodlá v příštích měsících věnovat čas psaní nové knihy!