Jágr se za svou Dominiku nestydí, vyvezl ji na loďce, kde si s ní zazpíval

Důkazem toho je, že Jágr Dominiku netají a vzal ji kromě projížďky na loďce i do drahé restaurace ve Slovanském domě, kde se spolu nedávno ukázali.

Během večeře Dominiku vícekrát natáčel. Do pozadí dal filtr s létajícími talíři a písničku My oh My od kapely Slade. „Všichni potřebujeme někoho na povídání, rameno na vyplakání, trochu lásky. Věřím v ženu, věřím v lásku mou,“ zpívá se v písni.