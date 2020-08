Jágr promluvil o dětech i sexu s Dominikou: Takhle upřímný ještě nikdy nebyl

Nezapomněl dát do pozadí hravý filtr a písničku My oh My od kapely Slade. „Všichni potřebujeme někoho na povídání, rameno na vyplakání, trochu lásky. Věřím v ženu, věřím v lásku mou,“ zpívá se v písni. Pozorným fanouškům neunikne, jak moc je Dominika Branišová podobná jeho bývalé přítelkyni Inně Puhajkové. Z tou byl Jágr nejdéle ze všech svých žen.

„Je fakt, že kluci v práci se mi také smáli, že jsem byla ve Špindlu,“ vyjádřila se pro web super.cz samotná Inna. Na snímcích z hor byla však už Dominika.