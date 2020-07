Jágr otcem? S dvojnicí Puhajkové se má podle neteře usadit a založit rodinu

K o dvaadvacet let mladší hnědovlásce Jágr zahořel teprve nedávno a už ji zná celá Česká republika. Důkazem vážnosti jejich vztahu je i to, že ji hokejový bůh představil rodině. Modelka Dominika je už sama přesvědčená, že není jenom další čárka na zdi.

Že to mezi nimi není je chvilkové vzplanutí, potvrdila i neteř hokejisty, blogerka Pavlína Jágrová. „Byli jsme na společné večeři, já, můj přítel a strejda se svou přítelkyní, kterou nám tak představil. Je to skvělá holka a strejda je šťastný. Věřím, že mu to už konečně vyjde a že tohle je ta pravá,“ řekla Blesku Jágrová.

Pavlína Jágrová řekla, co si myslí

Ta je se svým přítelem už nějaký ten pátek a cítí, že je to ten, se kterým by měla strávit život. Nijak se netají s tím, že s ním touží po miminku. „Moc bych chtěla miminko, cítím, že už je čas a že můj přítel je ten pravý. No, možná bude nakonec strejda rychlejší,“ smála se a naznačila tak, co Jágr chystá.

Pravdou je, že věk by na to už rozhodně měl. Dva roky před padesátkou už je načase. Poprvé Jágra s Dominikou nafotili ve Špindlu a nejeden člověk si myslel, že se sportovec vrátil k Puhajkové, se kterou se před osmi lety rozešel. Dominika totiž jako kdyby Puhajkové z oka vypadla.