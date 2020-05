Jaromír Jágr o svých vztazích: "Problém je ve mně!"

"Na žádnou ze svých ex partnerek nedám dopustit. Všechny byly skvělé, problém byl ve mně. Nebudu nic říkat, ale nevíme, co by se stalo, kdybychom měli dítě. Možná že by to dnes bylo jinak," odhalil Jágr sledujícím své nejhlubší pocity! Navíc přiznal, že za rozchody mohl i jeho strach ze závazků!

"Z mého pohledu jsou nejhorší rozvody. Když máš malé dítě, neodnesou to ti dva lidé, kteří se rozcházejí, ale to dítě, z toho já mám strach. Mám blok, že bych mohl někomu negativně ovlivnit život!" překvapil hokejista svou upřímností!

Že by si konečně před padesátkou Jágr uvědomil, že rodinné zázemí je přeci jen důležité? Nebo přeci jen zůstane věrný jen své největší lásce-hokeji? To ukáže až čas. Zatím totiž žádná z nápadnic hokejistu nezaujala natolik, aby se vrhl do nového vztahu, a to jich nemá zrovna málo! Necháme se tedy překvapit, zda žádaný milionář nakonec najde spřízněnou duši…