Největší podpásovky Jarka Nohavici: Udavačství i medaile od Putina

Oblíbený český písničkář, jehož hlavní doménou je folk, umí udělat písničku snad úplně o všem. Jeho rýmy jsou legendární, stejně tak ale i pověst udavače, spolupracovníka StB či oblíbence Vladimira Putina.

Jaromír Nohavica pochází z Ostravy a dlouhá léta patří mezi naše nejoblíbenější muzikanty. Kromě toho že zpívá folkové písně, skládá také texty, hraje na kytaru a heligonku. Svou první píseň napsal už v osmi letech a proslavil se především texty k písním Lásko, voníš deštěm pro Marii Rottrovou nebo pro Věru Špinarovou.

Přesto, že by se mohlo zdát, že je zpěvák bez poskvrnky, není to vůbec tak, fanoušky naštval už několikrát. Nejhorší to bylo, když se potvrdilo, že spolupracoval s StB. Zpěvák dlouhá léta popíral, že by to byla pravda, nakonec ale musel s pravdou ven a v roce 2006 se svěřil týdeníku Respekt.

Jeho kolega Jaroslav Hutka se od něj veřejně distancoval a dokonce o jeho udavačství napsal píseň Udavač z Těšína. Říká se, že měl přátelský vztah s Karlem Krylem, na kterého StB donášel. To ale Nohavica samozřejmě popřel a tvrdil, že nikdy nikoho neudal.

Podporovatel předsedy SPD Tomia Okamury

Dalším přešlapem úspěšného písničkáře byla spolupráce s Tomiem Okamurou a to v době, kdy u nás bujela migrační krize. Prý je na tuto situace spojovaly stejné názory, alespoň si to tenkrát napsal předseda SPD na sociální sítě. Tímto počinem získal u mnoha posluchačů Nohavica další mínusové body.

Posledním gestem, za které sklidil opět obrovskou kritiku, bylo nejen přijetí medaile od ruského prezidenta Vladimira Putina, ale i následné odmítnutí medaili vrátit a ukázat tak Putinovi, že nesouhlasí s invazí Ruska na Ukrajinu. Prý takové gesto považuje za bezpředmětné.

„Nejsem příznivcem laciných gest, vracení cen a mávání vlaječkami,” řekl zpěvák na jednom ze svých koncertů. I přesto se ale setkal s velkou kritikou a v Polsku mu dokonce zrušili koncerty.

Duet s Krajčem i ocenění od Miloše Zemana

Příliš popularity nezískal ani za společný duet Křídla z mýdla s další ostravskou ikonou, Richardem Krajčem, který pro změnu kopal za Agrofert.

Jedno se však Nohavicovi musí nechat, muzikant je vážně dobrý. V roce 2017 vyprodal O2 arenu a ještě téhož roku dostal ocenění od bývalého prezidenta Miloše Zemana Za zásluhy v oblasti umění.