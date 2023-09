Válka mezi Hanychovou a Soukupem graduje: Padají první zákazy!

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová sice tvrdila, že se s Jaromírem Soukupem rozešli jako přátelé a vše je mezi nimi zalité sluncem, realita je ale úplně jinde. Dvojice má velice vyhrocené vztahy a mediální magnát dokonce dal influenecerce zákazy ohledně jejich společné dcery Rózy.

Agáta Hanychová po rozpadu vztahu nechce o Jaromíru Soukupovi ani slyšet. V rozsáhlém prohlášení sice trojnásobná maminka národu sdělila, že se rozešli v dobrém, události posledních dní ale dokazují pravý opak.

Agáta navíc z ničeho nic přestala na Instagramu ukazovat nejmladší dceru Rozárku, čehož si všimli sledující a začali se dotazovat proč.

"Tak hromadně… Rozárku nemůžu už ukazovat na Instagramu, protože si to nepřeje její otec," vysvětlila sledujícím a odhalila tím napjatou situaci mezi ní a majitelem TV Barrandov. V dalším stories pak vyslala další ostrý vzkaz mířený na svého ex. "A byla bych strašně ráda, aby mě nespojovali s těmito… vím, že já prodávám víc, ale nemusím jim stále dělat reklamu, ne?" připsala k fotce, na níž byla Simona Krainová a Jaromír Soukup.

Téma Soukup neexistuje

Vyhrocené vztahy mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem potvrdila i blízká kamarádka influencerky. Trojnásobná maminka prý o mediálním magnátovi nechce ani slyšet a jeho jméno je pro ni aktuálně tabu.

"Jak ho opustila, tak to trošku rozebírala. Ale už tehdy spíš mluvila o plánech do budoucna než o něm. Přiznávala nicméně, že to byl omyl od začátku do konce, že to bylo celé špatně. Samozřejmě vyjma Rozárky, za tu je vděčná. Dneska? Téma Soukup vůbec, ale vůbec neexistuje. Jako by nebyl. Nikomu nezakázala o tom se bavit, prostě to téma vyprchalo a nikoho z fakt kámošů a kámošek nenapadne ho jí předhazovat. Je jen ona, její svět, její děti, její kamarádi, tam Soukup nepatří," prozradila známá Hanychové webu Extra s tím, že se Agáta konečně zbavila stresu.

"Všímají si toho i lidé na streamech, ale je to fakt i naživo. Strašně ožila, pookřála, vypadá super. Zbavila se nepředstavitelného stresu a ten je zlo," uzavřela kamarádka influencerky. Že je Hanychové už lépe dokazují i poslední snímky z párty, kam dorazila velice spoře oblečená a evidentně se skvěle bavila.