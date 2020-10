Flegrova předpověď: Stovky mrtvých denně, přeplněné nemocnice i pohřební služba

„S tím nehneme, jelikož ti lidé byli nakaženi už předtím. Já si myslím, že to zabere a sníží to to reprodukční číslo. Bude to trošičku mírnější a pořád to poroste. Neklesne to. Nějakou dobu to bude stabilní, pak to možná mírně poklesne. Malér je, že už budeme v době chřipkové sezóny. V období, kdy se daří chřipce, se bude dařit koronaviru,“ myslí si.

„Zatím ve všech odhadech, co jsem uveřejnil, jsem podstřelil. Nebylo to úmyslné. Ani já jsem si nechtěl připustit, že to bude tak hrozné, jaké to ve skutečnosti je. Máme polovinu října a jsme na dvanácti tisících,“ tvrdí Flegr, jehož odhady byly zatím vždy správné.