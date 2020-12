Jaroslav Marvan: Záhadná smrt milenky

Zcela nezajímavý život usedlého pána se ale změnil v roce 1955, kdy do Národního divadla, kde Marvan hrál, přišla mladá herečka Alena Jančaříková. Tehdy už čtyřiapadesátiletý herec náhle propadl zcela neznámým pocitům. Do osmadvacetileté kolegyně se bezhlavě zamiloval. On byl ženatý, ona vdaná se syny Tomášem a Petrem, který je dnes známým moderátorem. Její manželství ale stálo před rozpadem. Už déle nechtěla sdílet domácnost s opileckým manželem Richardem.

Svůj nerovný a do značné míry skandální vztah se dvojice nejprve snažila tajit, ale dlouho se jí to nedařilo. Márince se svěřil sám Marvan. Možná si byl jistý tím, že ho oddaná žena neopustí. Podivný milostný trojúhelník fungoval dalších pět let. Marvan doma dělal, jako by se nic nezněmilo. Možná mu takový stav vyhovoval, možná byl příliš zbabělý a pohodlný, než by na zavedeném manželství něco měnil. Největší problém tak s nastalou situací měla Márinka, dokonce prý po jedné debatě začala svého muže bít na ulici deštníkem.